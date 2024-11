Napolipiu.com - Bomba dalla Turchia: offerta del Galatasaray per Osimhen

Il club turco vuole anticipare la concorrenza del Chelsea per il bomber azzurro Una clamorosa indiscrezione arriva: ilè pronto a fare sul serio per Victor. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Sozcu“, il club di Istanbul sta preparando un’importante per il bomber del Napoli.perIl presidente Dursun Ozbek avrebbe già avviato le consultazioni con il management del club turco per definire i dettagli dell’operazione. La cifra che ilsarebbe pronto a mettere sul tavolo è di 50 milioni di euro, un investimento che verrebbe supportato da alcuni importanti sponsor. La dirigenza del club di Istanbul vuole accelerare i tempi per un motivo preciso: il forte interesse del Chelsea per l’attaccante nigeriano. I Blues seguono da tempoe potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane.