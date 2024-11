Lapresse.it - Alluvioni Spagna, oltre 200 i morti a Valencia: la Dana non è finita

(Lapresse.it - sabato 2 novembre 2024) Nelle zone colpite dall’alluvione insi continua a scavare tra fango e macerie per trovare le decine di persone che ancora risultano disperse. Il bilancio della, l’evento meteorologico che si è abbattuto sulla, è al momento di 205 vittime, quasi tutte, 202, nella regione di. La cosiddetta ‘gota fria’ non è ancorae ha provocato una nuova allerta rossa, questa volta nella provincia di Huelva, in Andalusia, regione dove finora è stata registrata una vittima. L’allerta arancione, ovvero di livello 2, è scattata invece per le Isole Baleari, e in particolare a Maiorca e Minorca. All’aeroporto di Palma molti voli hanno subito ritardi o cancellazioni e nell’isola sono state sospese le attività all’aperto. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito l’appello ai cittadini di massima prudenza.