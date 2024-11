Lanazione.it - A due anni da quel crollo.... Sant’Ermete alza la voce

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) "Erano le 17.40 del 24 ottobre di un anno fa. Come ogni martedì da dieci, gli abitanti disi stavano per riunire in assemblea per affrontare i problemi e organizzare le attività del comitato. Ad un tratto un tonfo sordo, poi delle grida, ci catapultiamo sotto il nuovo palazzo dei 39 alloggi, sulla via Emilia. Un cumulo di macerie e materiale fumante e polveroso si schianta tutto insieme dall’9;alto della facciata laterale del nuovo palazzo dei 39 alloggi". Inizia così l’appello -convocazione di un consiglio di quartiere aperto per martedì 5 novembre, alle 17.30 nella piazza di, lanciato dal comitato di residenti. "Cosa è successo? Come è possibile che un palazzo costruito dopo 6di lavoro e consegnato alle famiglie da soli 18 mesi, veda sgretolarsi in questo modo? Questo progetto è nato male e finito peggio.