VIDEO MotoGP la caduta di Jorge Martin nelle prove libere del GP di Malesia

Si chiude con ottimi riscontri cronometri ma, anche, una escursione nella ghiaia per Jorge Martin. Il leader della classifica generale, infatti, è finito nella ghiaia al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, per colpa di una scivolata proprio in occasione dell'ultimo minuto del turno pomeridiano. Il miglior tempo delle pre-qualifiche di Sepang lo ha messo a segno Francesco Bagnaia con un clamoroso 1:57.679 con 50 millesimi di vantaggio su Jorge Martin, quindi è terzo Enea Bastianini a 198. Quarta posizione per Maverick Vinales a 462 millesimi dalla vetta, quinta per Alex Marquez a 617, quindi sesto Fabio Quartararo a 624. Settimo tempo per Franco Morbidelli a 631 millesimi, ottavo Alex Rins a 657, nono Jack Miller a 681 mentre completa la top10 Marc Marquez 683.

