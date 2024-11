spot elettorale democratico diffuso a pochi giorni alle Presidenziali Usa sta invitando le donne a votare alle elezioni senza farsi influenzare dalle decisioni dei propri partner sostenitori di Donald Trump. Lo spot ha una testimonial d’eccezione: Julia Roberts, che non appare nella clip ma si è prestata come voce fuoricampo del nuovo video della campagna presidenziale di Kamala Harris, che tra l’altro ha da poco incassato anche l’endorsement a sorpresa di un’altra stella di Hollywood: Arnold Schwarzenegger, ex governatore repubblicano della California che si è detto pronto a votare democratico. Lettera43.it - Usa, Julia Roberts nello spot democratico: «Tradite i vostri mariti repubblicani nel segreto dell’urna» Leggi tutto su Lettera43.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lettera43.it: Un nuovoelettoralediffuso a pochi giorni alle Presidenziali Usa sta invitando le donne a votare alle elezioni senza farsi influenzare dalle decisioni dei propri partner sostenitori di Donald Trump. Loha una testimonial d’eccezione:, che non appare nella clip ma si è prestata come voce fuoricampo del nuovo video della campagna presidenziale di Kamala Harris, che tra l’altro ha da poco incassato anche l’endorsement a sorpresa di un’altra stella di Hollywood: Arnold Schwarzenegger, ex governatore repubblicano della California che si è detto pronto a votare

