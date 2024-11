Tragico scontro tra auto e scooter a Tolentino: muore Michele Giulietti, dipendente della Orim. Grave la ragazzina di 14 anni che era con lui - Tolentino - Gravissimo incidente a Tolentino, in contrada Cisterna. Ad entrare in collisione per motivi in corso di accertamento un'auto e uno scooter in sella al quale si trovavano due Corriereadriatico.it - Tragico scontro tra auto e scooter a Tolentino: muore Michele Giulietti, dipendente della Orim. Grave la ragazzina di 14 anni che era con lui Leggi tutto su Corriereadriatico.it (Corriereadriatico.it - venerdì 1 novembre 2024)- Gravissimo incidente a, in contrada Cisterna. Ad entrare in collisione per motivi in corso di accertamento un'e unoin sella al quale si trovavano due

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:tra: muore un uomo, grave ragazza di 14 anni; Tolentino,tra: muore un uomo, una 14enne a Torrette;traa Tolentino: un morto e una 14enne grave (trasferita d'urgenza a Torrette);tra, perde la vita un ragazzo di 17 anni; Tragedia in Valle Caudina,tra: 17enne perde la vita; Tragedia in Valle Caudina,tra: 17enne perde la vita; Approfondisci 🔍

Tragico scontro tra auto e scooter: muore un uomo, grave ragazza di 14 anni

(youtvrs.it)

Tragico scontro tra un’auto e uno scooter intorno alle 20.45 di ieri in contrada Cisterna a Tolentino, all’incrocio con la strada provinciale 53. Nell’incidente ha perso la vita un uomo e una ragazza ...

Tragico scontro tra auto e scooter a Tolentino: un morto e una 14enne grave (trasferita d'urgenza a Torrette)

(msn.com)

TOLENTINO - Grave incidente questa sera in contrada Cisterna a Tolentino. Auto e scooter si sarebbero scontrati per cause in corso di accertamento. Stando ...

Scontro tra scooter e auto alle porte di Roma, Michele Comandini muore a 17 anni: genitori e amici in lacrime sul luogo dell'incidente

(msn.com)

Incidente mortale ad Ardea (Roma), nel quartiere di Tor San Lorenzo. Una Fiat Panda si è scontrata con uno scooter nella serata di sabato, 26 ottobre, e il 17enne in sella alla moto ha ...

Scontro frontale nella sera tra auto e moto, muore 50enne, gravissima una 14enne

(msn.com)

0 Condivisioni FacebookTwitter Subscribe Un tragico incidente stradale è avvenuto in serata in contrada Cisterna, a Tolentino, dove uno scontro tra un’auto e uno scooter ha causato la morte di un uomo ...