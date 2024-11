Terribile schianto tra auto e scooter, Michele muore a 51 anni. Ferita una 14enne - Tragico incidente stradale nella serata di ieri a Tolentino dove ha perso la vita Michele Giulietti, 51 anni, originario di Ancona e residente a Macerata. Lo schianto, avvenuto intorno alle 20:45 all'incrocio tra via Sandro Pertini e la SP 53 in contrada Cisterna, ha coinvolto lo scooter del Anconatoday.it - Terribile schianto tra auto e scooter, Michele muore a 51 anni. Ferita una 14enne Leggi tutto su Anconatoday.it (Anconatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tragico incidente stradale nella serata di ieri a Tolentino dove ha perso la vitaGiulietti, 51, originario di Ancona e residente a Macerata. Lo, avvenuto intorno alle 20:45 all'incrocio tra via Sandro Pertini e la SP 53 in contrada Cisterna, ha coinvolto lodel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:tra, Michele muore a 51 anni. Ferita una 14enne; Incidente in moto, muore a 50 anni. Ferita una ragazzina; Gravissima una ragazza. Incidente a Firenze,tramoto-, mobilitati i soccorsi: 54enne trasferito in gravissime condizioni all'ospedale;incidente ad Alpignano: scontro frontale trae moto, gravissima una ragazza di 18 anni;a Tolentino: muore un 51enne, una ragazzina a Torrette; Approfondisci 🔍

Gravissima una ragazza. Incidente a Firenze, terribile schianto tra auto e scooter

(msn.com)

È successo in via Baracca. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e gestire la viabilità del traffico fortemente rallentato ...

Schianto in scooter, morto impiegato 51enne: chi era la vittima

(msn.com)

Tolentino (Macerata) 1 novembre 2024 – La vittima del terribile incidente stradale avvenuto ieri in tarda serata in via Pertini, in contrada Cisterna, a Tolentino è Michele Giulietti, 51 anni originar ...

Schianto tra auto e scooter a Milano: grave ragazzo di 16 anni

(milanotoday.it)

Grave incidente stradale venerdì mattina a Milano. Poco dopo le 7, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono schiantati tra loro all'incrocio tra via Golgi e via Bassini ...

Terribile schianto moto-auto, mobilitati i soccorsi: 54enne trasferito in gravissime condizioni all'ospedale

(ildolomiti.it)

ROVERETO. E' stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale un 54enne. Il centauro è finito contro un'auto. L'allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, martedì 29 ottobre, all'altezza dell' ...