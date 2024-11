Studentesse molestate dopo l’esame di ostetricia: ex professore della Sapienza condannato a 3 anni - Un professore dell'università La Sapienza di Roma oggi in pensione è stato condannato in primo grado a tre anni per violenza sessuale perché accusato di aver molestato due allieve. Fanpage.it - Studentesse molestate dopo l’esame di ostetricia: ex professore della Sapienza condannato a 3 anni Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Undell'università Ladi Roma oggi in pensione è statoin primo grado a treper violenza sessuale perché accusato di aver molestato due allieve.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l'esame di ostetricia: ex professore della Sapienza condannato a 3 anni; Professore di architettura 'spogliava'con AI: sospeso; Molestie a due ragazze: ai domiciliari un 27enne per violenza sessuale; Dueamericane stuprate a Ortigia, arrestati due giovani di Siracusa appena maggiorenni;le molestie all’Università di Torino parte un’indagine nazionale online sulla sicurezza negli atenei; Torino. Giulia, le molestie, la mobilitazione: come è nato il #MeToo dell'università; Approfondisci 🔍

Studentesse molestate dopo l’esame di ostetricia: ex professore della Sapienza condannato a 3 anni

(fanpage.it)

Un professore dell'università La Sapienza di Roma oggi in pensione è stato condannato in primo grado a tre anni per violenza sessuale perché accusato ...

Roma, ha molestato due studentesse. Professore condannato

(rainews.it)

I fatti circa 6 anni fa. L'ex docente, per l'accusa, in due circostanze diverse ha attirato le ragazze in uno stanzino con un pretesto. La pena: 3 anni di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffi ...

Studentessa di 20 anni violentata in centro dopo l'incontro su Tinder

(today.it)

Avrebbe incontrato il suo aggressore in un bar dove i due avrebbero consumato un drink. Poi la passeggiata e la presunta violenza. Sui fatti indaga ora anche la polizia postale ...

Molestie sessuali alla Bocconi di Milano, tre studentesse vittime di uno stalker seriale: “Vivo nel terrore”

(informazione.it)

Milano – Una delle giovani studentesse ha accettato in via confidenziale di riferire quello che ha vissuto, ma ha chiesto che il “suo scritto” non fosse condiviso con nessuno e che non venissero divul ...