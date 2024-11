Lanazione.it - Sottrae la catenina a un anziano. Subito identificata e denunciata

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: TUORO SUL TRASIMENO - La tecnica dell’abbraccio colpisce ancora, ma stavolta la vittima si rivolge all’istante ai carabinieri che rintracciano la donna che ha tentato di derubarlo. Sono stati i militari di Passignano a denunciare, una ragazza rumena 23enne, in Italia senza fissa dimora, già nota alle forze di polizia per analoghe vicende. Nella serata di sabato scorso, infatti, un 63enne è stato avvicinato da una giovane donna vicino alla sua abitazione la quale, con la scusa di chiedere delle informazioni: lei, prima di allontanarsi, lo aveva ringraziato mediante un abbraccio. L’uomo, inizialmente sorpreso dall’inattesa manifestazione di affetto, si è però accorto che la ragazza gli aveva sfilato la collana in oro che portava al collo.