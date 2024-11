Soccoritore italiano morto in Ucraina - 21.20 Il 59enne Massimiliano Galletti, di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è morto lunedì scorso all'ospedale di Kiev: sarebbe stato in coma per un mese a seguito delle ferite riportate dalle schegge di una granata mentre svolgeva servizio di assistenza ai combattimenti al fronte non lontano da Kiev. L'uomo non risulta essere stato un cosiddetto 'Foreign Fighter',ma si sarebbe occupato di soccorrere i feriti in battaglia. Lavorava nelle retrovie: a ferirlo sarebbero state schegge di un colpo di un lancia granate portatile. Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it (Servizitelevideo.rai.it - venerdì 1 novembre 2024)- 21.20 Il 59enne Massimiliano Galletti, di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), èlunedì scorso all'ospedale di Kiev: sarebbe stato in coma per un mese a seguito delle ferite riportate dalle schegge di una granata mentre svolgeva servizio di assistenza ai combattimenti al fronte non lontano da Kiev. L'uomo non risulta essere stato un cosiddetto 'Foreign Fighter',ma si sarebbe occupato di soccorrere i feriti in battaglia. Lavorava nelle retrovie: a ferirlo sarebbero state schegge di un colpo di un lancia granate portatile.

