Roma Tre, è boom di iscrizioni: ecco perchè (Di venerdì 1 novembre 2024) Gli iscritti presso l'Ateneo Romano continuano ad incrementare. Quest'anno, però, è un vero e proprio boom

A Roma Tre boom di immatricolazioni, +4,7%

(ansa.it)

Continuano ad aumentare le immatricolazioni a Roma Tre: più di 8500 nuove iscrizioni. L'anno accademico 2024-2025 potrà contare sul +4,7% di nuove matricole, rispetto all'anno precedente. (ANSA) ...

Università, iscrizioni in calo in Italia: cresce Roma Tre e registra 8500 nuove immatricolazioni

(roma.repubblica.it)

Boom per la facoltà di Ingegneria Informatica e Intelligenza Artificiale. Secondo anno per la nuova laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia ...

