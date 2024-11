Ponte di Ognissanti ha visto una straordinaria affluenza di turisti Italiani. Circa 10 milioni di persone hanno scelto di concedersi una pausa, dando vita a un giro d’affari che, secondo stime di Confcommercio, sfiora i tre miliardi e mezzo di euro. Le mete principali rimangono le città d’arte e le località di montagna, con un aumento delle prenotazioni negli ultimi giorni di ottobre. Un weekend da incorniciare: affluenza e previsioni Il Ponte di Ognissanti è stato accolto in modo favorevole dai cittadini Italiani, che hanno approfittato delle condizioni meteo ottimali. Le temperature, al di sopra delle medie stagionali, hanno invogliato molti a organizzare brevi viaggi o a godersi delle giornate in movimento, tra cultura e relax. Gaeta.it - Ponte di Ognissanti: il bel tempo fa volare il turismo in Italia, cifre e mete da record Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Con cieli limpidi e temperature superiori alle attese, il lungo weekend deldiha visto una straordinaria affluenza di turistini. Circa 10 milioni di persone hanno scelto di concedersi una pausa, dando vita a un giro d’affari che, secondo stime di Confcommercio, sfiora i tre miliardi e mezzo di euro. Leprincipali rimangono le città d’arte e le località di montagna, con un aumento delle prenotazioni negli ultimi giorni di ottobre. Un weekend da incorniciare: affluenza e previsioni Ildiè stato accolto in modo favorevole dai cittadinini, che hanno approfittato delle condizionio ottimali. Le temperature, al di sopra delle medie stagionali, hanno invogliato molti a organizzare brevi viaggi o a godersi delle giornate in movimento, tra cultura e relax.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Previsioni meteo -diin Calabria all’insegna del: l’estate di San Martino inizia in anticipo; Ildicol: ecco le ultime previsioni; Meteo,per ildi, l’inverno latita ancora CLICCA PER IL VIDEO;di: ilfa volare il turismo in Italia, cifre e mete da record; Meteo estivo e, a Veneziada sold out in alberghi e ristoranti; Meteo, caldo anomalo con ?l'anticiclone per ildi. Ma da domenica torna il freddo; Approfondisci 🔍

Meteo: weekend di Ognissanti con bel tempo e temperature (di molto) sopra la media

(msn.com)

Nel fine settimana del ponte di Ognissanti l'anticiclone si rafforza sull'Italia ... Cielo parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, con deboli isolati piovaschi, bel tempo sul resto del meridione.

Meteo Ognissanti e weekend: torna il bel tempo in Italia, le previsioni

(notizie.it)

Il meteo per il giorno di Ognissanti e weekend indica alta pressione sulla Penisola, garantendo bel tempo da Nord a Sud. Gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni ...

Ponte di ognissanti all'insegna del bel tempo sul Friuli Venezia Giulia

(rainews.it)

Ponte di Ognissanti all'insegna del bel tempo sul Friuli Venezia Giulia. Il sole ci accompagnerà anche all'inizio della prossima settimana. Le previsioni di Sergio Nordio di Arpa Fvg.

Meteo, bel tempo per il ponte di Ognissanti, l’inverno latita ancora CLICCA PER IL VIDEO

(ilsicilia.it)

Secondo le previsioni meteo realizzate dal Sias (Servizio informativo agrometeorologico siciliano), questo ponte di Ognissanti sarà caratterizzato da un clima soleggiato e stabile, molto più simile a ...