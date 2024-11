"Pensavo fosse yogurt, ho rischiato la morte". Il racconto di Francesca De Andrè - La nipote di Fabrizio De André ed ex gieffina è finita in ospedale. "Ho visto il bicchiere, poi urlavo per il dolore" Ilgiornale.it - "Pensavo fosse yogurt, ho rischiato la morte". Il racconto di Francesca De Andrè Leggi tutto su Ilgiornale.it (Ilgiornale.it - venerdì 1 novembre 2024)- La nipote di Fabrizio De André ed ex gieffina è finita in ospedale. "Ho visto il bicchiere, poi urlavo per il dolore"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: ", ho rischiato la morte". Il racconto di Francesca De Andrè; Moltivolti. Storia del progetto di cucina inclusiva a Palermo; Francesca, l’insegnante blogger che aiuta gli adolescenti a combattere bulimia e anoressia; Passeggera vegana si lamenta del pranzo in aereo: "Viaggio di 6 ore, mi hanno dato solo frutta e noci"; "Prego ogni giorno per chi mi ha dato il polmone"; Sesso, arte e Lady Gaga secondo Marina Abramovic; Approfondisci 🔍

"Pensavo fosse yogurt, ho rischiato la morte". Il racconto di Francesca De Andrè

(ilgiornale.it)

La nipote di Fabrizio De André ed ex gieffina è finita in ospedale. "Ho visto il bicchiere, poi urlavo per il dolore" ...

“Ho bevuto detersivo, pensavo che fosse..” la Vip ha rischiato di non farcela: la corsa in ospedale e il ricovero. Cos’è successo

(bigodino.it)

Francesca De André racconta il suo incidente domestico a Milano: ha scambiato del detersivo per yogurt e ha rischiato la vita. Scopri la sua esperienza e i ...

Francesca De André beve detersivo pensando sia yogurt: «Ho rischiato di morire». Dubbi social: «Non ha sentito l'odore?»

(msn.com)

Poteva finire malissimo l'incidente domestico che ha visto protagonista Francesca De André. L'ex gieffina è finita in ospedale dopo avere ingerito per sbaglio ...

Scorpione vivo in un pacco Shein, studentessa sorpresa: «Pensavo fosse un giocattolo, poi ho visto le zampe muoversi»

(informazione.it)

Alla Bbc la ragazza ha raccontato di essersene accorta solo in un secondo momento: «Sulle prime pensavo fosse un giocattolo - ha detto -, poi ha cominciato a muoversi». (Corriere TV) Una ...