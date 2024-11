Oristanio a CM | In Olanda per sbagliare e crescere Squadre B? Le opportunità bisogna crearsele da soli|Primapagina

Leggi tutto su Justcalcio.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Justcalcio.com: 2024-11-01 12:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Riavvolgendo il nastro, quella che oggi è stata evidentemente la scelta più giusta a soli diciotto anni è pur sempre difficile. Dopo aver lasciato casa e gli affetti, Gaetanoha deciso di mettersi in gioco lontano dall’Italia per completare il percorso di crescita e spiccare il volo. Via da Milano e dal Belpaese per trasferirsi in, al Volendam, cittadina di poco più di 20 mila abitanti a circa 20 chilometri a nord-est di Amsterdam. Lì, il classe 2002 ha completato la sua formazione come calciatore e come uomo, misurandosi con i ‘grandi’ dopo le esperienze nelle giovanili dell’Inter. Un’avventura che lo stesso attaccante del Venezia ricorda con grande orgoglio.