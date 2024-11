Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Malesia 2024: Bagnaia comincia bene, studio per Martin

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Francescoha segnato il miglior tempo nella FP1 valida per il GP della, diciannovesimo nonché penultimo atto del Motomondialedi. Una buona prestazione per il detentore del titolo che, sulla pista di Sepang, ha cambiato passo a otto minuti dalla fine del turno, quando ha modificato l’asset di gomme montando la soft all’anteriore e la hard al posteriore. “Pecco” ha quindi fermato il cronometro a 1:58.795 piazzandosi davanti all’Aprilia di Maverick Vinales, al posto d’onore con un ritardo di +0.743, e alla Pertamina Enduro VR46 di Marco Bezzecchi, terzo con +1.053. Quarto poi Jack Miller, il quale ha rimediato un gap di +1.452 precedendo Pedro Acosta, quinto a +1.560. In trincea invece Jorge, sesto con +1.647 preferendo lavorare sul passo gara. Tra le note liete svetta poi, oltre un particolarmente in forma Fabio Quartararo, ottavo a +1.