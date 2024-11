Milan, Fonseca: “Dobbiamo vincere. Contro il Napoli…” - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' alla vigilia di Monza-Milan, 11^ giornata della Serie A 2024-25. Le sue parole Pianetamilan.it - Milan, Fonseca: “Dobbiamo vincere. Contro il Napoli…” Leggi tutto su Pianetamilan.it (Pianetamilan.it - venerdì 1 novembre 2024)- Paulo, allenatore rossonero, ha parlato a 'TV' alla vigilia di Monza-, 11^ giornata della Serie A 2024-25. Le sue parole

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Monza-: "Sono soddisfatto, la squadra è in crescita";: "Siamo in crescita, ma col Monza";: “in crescita, ho fiducia per il futuro. Col Monza";: “. Contro il Napoli…”;: "Contro il Napoli persa una partita che dovevamo"; Monza-: 'I brianzoli hanno qualità e..'; Approfondisci 🔍

Milan, Fonseca “Dopo il Napoli, dobbiamo vincere. Siamo preparati per il Monza”

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 1 In vista del match di Monza-Milan di domani sera all’’U-Power Stadium, il tecnico rossonero Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Mister Fonseca, oltre alle dichiarazi ...

Monza-Milan, Fonseca: "Sono soddisfatto, la squadra è in crescita"

(sport.sky.it)

Abbiamo perso una partita che dovevamo vincere. Abbiamo giocato per vincerla, ma dobbiamo capire quello che abbiamo ... Ho fiducia per il futuro. Il Milan – ha concluso Fonseca – merita questa ...

Milan, senti Fonseca: “Dobbiamo iniziare a vincere anche fuori casa…”

(calcioinpillole.com)

L'allenatore del Milan, Daniel Fonseca, ha presentato il match contro il Monza nella conferenza stampa odierna.

Milan, Fonseca: "Siamo in crescita, ma col Monza dobbiamo vincere"

(sportmediaset.mediaset.it)

Lo sa bene Paulo Fonseca, che resta comunque positivo ... Siamo pronti per questa partita difficile col Monza", ha detto il tecnico rososnero a Milan TV. "Se guardiamo i risultati dobbiamo vincere, ma ...