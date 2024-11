Ilfogliettone.it - Legge di Bilancio: audizioni, scioperi e battaglie politiche. Cosa ci aspetta?

(Ilfogliettone.it - venerdì 1 novembre 2024)- La settimana che inizia il 4 novembre segna un momento cruciale per ladi2024, con lein Commissionedella Camera che culmineranno giovedì 7 novembre con l’intervento del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Parallelamente, il governo ha chiuso alla possibilità di prorogare la scadenza del concordato preventivo biennale, oggi ultimo giorno per presentare la dichiarazione dei redditi.Una decisione che ha scatenato il malcontento dei commercialisti, pronti a uno sciopero per protestare contro il mancato ascolto da parte dell’esecutivo. Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, ha espresso il disappunto della categoria, affermando: “Non si era mai visto lo sciopero dei commercialisti, ci voleva la Manovra finanziaria di Meloni e Giorgetti per provocarlo.