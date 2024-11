La Juventus compie 127 anni e lancia l'inno alla gioventù (Di venerdì 1 novembre 2024) Giovane in campo lo è certamente, con la rosa affidata a Thiago Motta che ha una delle età medie più basse del campionato e forse della storia bianconera. Giovane nel nome lo è da sempre, visto che Juventus altro non è che il termine latino che indica "gioventù". Lo certificò anche Giovanni Agnelli, l'Avvocato, il giorno in cui gli chiesero perché quella squadra con la maglia a strisce bianche e nere piacesse così tanto: "Perché piace? Per una ragione banale: ha vinto più di tutte le altre e di solito la gente ama i vincitori . Poi ce n'è una particolare. Si chiama Juventus, che non è il nome di una città. Quindi toglie quel che di campanilismo e ricorda qualcosa che piace a tutti, ovvero la gioventù". Panorama.it - La Juventus compie 127 anni e lancia l'inno alla gioventù Leggi tutto su Panorama.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Giovane in campo lo è certamente, con la rosa affidata a Thiago Motta che ha una delle età medie più basse del campionato e forse della storia bianconera. Giovane nel nome lo è da sempre, visto chealtro non è che il termine latino che indica "". Lo certificò anche GiovAgnelli, l'Avvocato, il giorno in cui gli chiesero perché quella squadra con la maglia a strisce bianche e nere piacesse così tanto: "Perché piace? Per una ragione banale: ha vinto più di tutte le altre e di solito la gente ama i vincitori . Poi ce n'è una particolare. Si chiama, che non è il nome di una città. Quindi toglie quel che di campanilismo e ricorda qualcosa che piace a tutti, ovvero la".

