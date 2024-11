Quotidiano.net - La famiglia distrutta: "Mia moglie e mia figlia inghiottite dal fiume"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: PAIPORTA (Valencia) Ilimpazzito ha sorpreso Antonio Tarazona, laLourdes María García e ladi pochi mesi Angeline mentre erano in auto a Paiporta, il sobborgo vicino a Valencia epicentro della devastante alluvione che ha colpito la Spagna nelle ultime ore. Nel giro di pochi istanti, il mezzo è stato travolto dall’acqua. Antonio ha cercato di scendere e mettersi in salvo insieme alla, ma è stato trascinato via. E, già da una distanza impossibile da coprire, ha dovuto assistere alla tragedia peggiore. "Lourdes e la bimba sono rimaste nella macchina, sembrava stabile – ha raccontato il 59enne ad El Pais –, ma poi la corrente ha iniziato a portarsela via. L’ultima cosa che ho visto è stato come chiedevano aiuto dal tettuccio". L’altra sera, a circa 24 ore dalla scomparsa dellae della, gli è stato notificato il ritrovamento dei loro corpi.