Inter, scatta l’ora di Taremi: Inzaghi pensa all’iraniano che cerca ancora il primo gol in Serie A - In campionato il bottino è risicatissimo, appena 205` giocati con 0 gol realizzati. Probabilmente Mehdi Taremi si sarebbe aspettato un altro Leggi tutto su Calciomercato.com (Calciomercato.com - venerdì 1 novembre 2024)- In campionato il bottino è risicatissimo, appena 205` giocati con 0 gol realizzati. Probabilmente Mehdisi sarebbe aspettato un altro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l’di: Inzaghi pensa all’iraniano che cerca ancora il primo gol in Serie A;l’di Frattesi. Maocchio anche a Zielinski,e Bisseck; Pronostico-Lecce quote analisi statistiche 2ª giornata Serie A;, un punto el’obbligo per Arnauovic. Gds: “Ma si parla già di cessione”;-Gudmundsson, c'è un problema per Marotta. E la Fiorentina mette la freccia|Primapagina; Doppietta di, magia di Dimarco: Las Palmas battuto 3-0; Approfondisci 🔍

Inter, scatta l’ora di Taremi: Inzaghi pensa all’iraniano che cerca ancora il primo gol in Serie A

(calciomercato.com)

In campionato il bottino è risicatissimo, appena 205` giocati con 0 gol realizzati. Probabilmente Mehdi Taremi si sarebbe aspettato un altro avvio di stagione.

Inter-Venezia, non solo Martinez. Scatta l’ora di Taremi in attacco!

(informazione.it)

Per la sfida contro il Venezia, Simone Inzaghi sembra intenzionato a effettuare diversi cambi di formazione. Non solo Josep Martinez tra i pali per l’Inter. L’intenzione è anche quella di puntare su M ...

Lautaro Martinez a riposo, in Empoli-Inter scatta l’ora di Taremi

(inter-news.it)

Lautaro Martinez si prepara a riposare in vista di Empoli-Inter. Al suo posto scalda i motori l'iraniano Mehdi Taremi ...

Inter, Arnautovic e Taremi non hanno convinto: la svolta con Lautaro e Thuram

(fcinter1908.it)

L'austriaco e l'iraniano, schierati ancora una volta in coppia dal primo minuto, non sono riusciti a sfruttare l'occasione ...