Incidente mortale sulla Cilentana: strada chiusa, soccorsi sul posto - Un Incidente mortale si è verificato lungo la strada statale 18 Cilentana tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo.La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto ambulanza e carabinieri Salernotoday.it - Incidente mortale sulla Cilentana: strada chiusa, soccorsi sul posto Leggi tutto su Salernotoday.it (Salernotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Unsi è verificato lungo lastatale 18tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo.Laè stataal traffico. Sulambulanza e carabinieri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sullachiusa, soccorsi sul posto;sulla, perde la vita centauro; Scende dalla moto e attraversa la carreggiata per prestare soccorso: falciato e ucciso;sulla: si ferma per prestare soccorso ad un veicolo, ma viene travolto e ucciso da un'auto; Agropoli,stradale sullanella notte: tre auto coinvolte, grave un 35enne di Battipaglia; Paestum|sulla statale, morta coppia atripaldese in sella a una moto; Approfondisci 🔍

Drammatico incidente sulla Cilentana: morto centauro

(infocilento.it)

Ancora un tragico incidente stradale sulla Cilentana. È successo nel primo pomeriggio di oggi, a ridosso dello svincolo di Omignano. A scontrarsi un’Audi ed una moto. Ad avere la peggio è stato il ...

Terribile incidente ad Ascoli: centra il pilone di un cavalcavia e muore a 42 anni

(ilrestodelcarlino.it)

Roberto Petrocchi stava viaggiando con la sua auto lungo la provinciale Bonifica quando ha perso il controllo della vettura. Non risultano altre vetture coinvolte nello schianto ...

Tragico incidente sulla Statale 106: morta una donna, due feriti gravi

(cn24tv.it)

Purtroppo non c'è stato nulla da fare per la donna, Assunta Migliazza di 43 anni, conducente della Fiat Panda, che sarebbe morta sul colpo, mentre sono rimasti gravemente feriti i due occupanti ...

Incidente stradale, muore centauro 30enne

(rainews.it)

Un uomo di 30 anni, residente a Polignano a Mare, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi del cimitero di Monopoli, sulla strada provinciale per Alberobello. Per cause ancora d ...