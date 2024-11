Il prezzo del gas dimezza il calo e viaggia a 395 euro

prezzo del gas dimezza il calo a metà giornata con i contratti Ttf che ad Amsterdam cedono il 2% a 39,7 euro al megawattora. Ad incidere sulla flessione, da una parte, l'ottimismo sui flussi di transito e dall'altra la previsione di un clima mite e secco con temperature più calde rispetto alla media trentennale in tutta europa. Nel Vecchio Continente, secondo quanto riporta Bloomberg, i buyers sarebbero vicini ad un accordo con l'Azerbaigian per mantenere le forniture una volta che l'intesa di transito Russia-Ucraina scadrà alla fine dell'anno. Le compagnie di Ungheria e Slovacchia firmerebbero un contratto per 12-14 miliardi di metri cubi di gas all'anno dall'Azerbaigian. L'accordo utilizzerebbe la stessa rete di gasdotti del gas russo attraverso l'Ucraina verso l'Unione europea. Quotidiano.net - Il prezzo del gas dimezza il calo e viaggia a 39,5 euro Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Ildel gasila metà giornata con i contratti Ttf che ad Amsterdam cedono il 2% a 39,7al megawattora. Ad incidere sulla flessione, da una parte, l'ottimismo sui flussi di transito e dall'altra la previsione di un clima mite e secco con temperature più calde rispetto alla media trentennale in tuttapa. Nel Vecchio Continente, secondo quanto riporta Bloomberg, i buyers sarebbero vicini ad un accordo con l'Azerbaigian per mantenere le forniture una volta che l'intesa di transito Russia-Ucraina scadrà alla fine dell'anno. Le compagnie di Ungheria e Slovacchia firmerebbero un contratto per 12-14 miliardi di metri cubi di gas all'anno dall'Azerbaigian. L'accordo utilizzerebbe la stessa rete di gasdotti del gas russo attraverso l'Ucraina verso l'Unionepea.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildelile viaggia a 39,5 euro; Borsa: l'Europa viaggia positiva con la lente a dati lavoro Usa; Repsolgli utili a causa del fortedei margini di raffinazione; Eni, il caos in Libiale forniture di greggio. Ma iltiene; Borse, tonfo Wall Street: Dow Jones chiude a -1,25% e Nasdaq a -3,64%. Tesla crolla del 12%,maggiore da 2022; Prezzi in aumento sul mercato energia ma il risparmio rispetto al 2022 è netto; Approfondisci 🔍

Il prezzo del gas dimezza il calo e viaggia a 39,5 euro

(ansa.it)

Il prezzo del gas dimezza il calo a metà giornata con i contratti Ttf che ad Amsterdam cedono il 2% a 39,7 euro al megawattora. (ANSA) ...

Il prezzo del gas in avvio cede il 4% sotto quota 39 euro

(ansa.it)

Avvio in deciso calo per il prezzo del gas che scende sotto quota 39 euro con la prospettiva di un novembre mite e secco. Ad Amsterdam i contratti su dicembre cedono il 4%.

Il prezzo del gas chiude in calo a 38,9 euro al megawattora

(quotidiano.net)

Il prezzo del gas chiude in netto calo con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi a circa il 95 per cento. Un elemento che consente di ridurre i timori per i rischi di eventuali ...

La giungla dei contratti del gas: "Da mesi una truffa al giorno. E le tariffe non sono calate"

(msn.com)

L’allarme di Federconsumatori: da gennaio a ottobre 357 segnalazioni, soprattutto di anziani. Il mercato libero favorisce i raggiri, dal telefono al porta a porta. "Falsificate firme di morti".