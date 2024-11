Conegliano: lo scorso weekend il periodico alpino “Fiamme Verdi” si è classificato primo, nell’ambito del prestigioso premio “Vittorio Piotti” (dedicato al paracadutista alpino nonché artista del ferro, che realizzò importanti monumenti nazionali e opere Trevisotoday.it - Il premio "Vittorio Piotti" al periodico alpino di Conegliano "Fiamme Verdi" Leggi tutto su Trevisotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Trevisotoday.it: Soddisfazioni per la Sezione Ana di: lo scorso weekend il” si è classificato primo, nell’ambito del prestigioso” (dedicato al paracadutistanonché artista del ferro, che realizzò importanti monumenti nazionali e opere

Facciolla: «Premio Gassman a Elio Germano, grande onore per il Molise»

Facciolla: «Premio Gassman a Elio Germano, grande onore per il Molise» CAMPOBASSO. «È un grande onore che Elio Germano, attore di origini molisane abbia vinto il premio 'Vittorio Gassman' come ...

Vittorio Maggioli si aggiudica il Premio pianistico Martucci

Vittorio Maggioli si aggiudica il Premio pianistico Giuseppe Martucci, fondato nel 2015 dal Maestro Folco Perrino, è come sempre promosso dall’associazione “Amici della Musica Vittorio Cocito” con lo ...

L’AQUILA: PREMIO BORSELLINO AL CAPO DELLA POLIZIA VITTORIO PISANI

L’AQUILA – Il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto, Vittorio ... al 2016 e che ha coniato il motto “esserci sempre”, ha sottolineato l’importanza del ...

Elio Germano, miglior attore a Roma 2024

Va ad Elio Germano il premio “Vittorio Gassman” della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma come migliore attore per la sua interpretazione nel film Berlinguer. La grande ambizione, diretto da ...