Hummels parla dell’assenza del Real Madrid dal Pallone d’Oro | Un po’ trumpiana

Hummels, Giocatore della Roma ha descritto l’assenza del Real Madrid al gala del Pallone d’Oro lunedì scorso come qualcosa di “leggermente trumpiano”. Nel podcast da lui stesso Realizzato, il difensore ha affermato che la mancata presenza del club bianco all’evento che ha incoronato lo spagnolo Rodri Hernández come miglior calciatore della scorsa stagione, Si tratta “semplicemente di una mancanza di rispetto verso gli altri” quando ciò si è verificato perché non è stato un giocatore di merengue a prendere il primo premio. “Non c’è dubbio che qualcuno del Real Madrid se lo meritasse. Ma ci sono altri giocatori fantastici che sono molto bravi. Non far loro l’onore è una brutta cosa. Leggi tutto su Justcalcio.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Justcalcio.com: 2024-10-31 18:20:59 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il difensore tedesco Mats, Giocatore della Roma ha descritto l’assenza delal gala dellunedì scorso come qualcosa di “leggermente trumpiano”. Nel podcast da lui stessoizzato, il difensore ha affermato che la mancata presenza del club bianco all’evento che ha incoronato lo spagnolo Rodri Hernández come miglior calciatore della scorsa stagione, Si tratta “semplicemente di una mancanza di rispetto verso gli altri” quando ciò si è verificato perché non è stato un giocatore di merengue a prendere il primo premio. “Non c’è dubbio che qualcuno delse lo meritasse. Ma ci sono altri giocatori fantastici che sono molto bravi. Non far loro l’onore è una brutta cosa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Roma, Hummels: “L’autogol? Una ciliegina sulla torta di cose brutte”

(corrieredellosport.it)

Il difensore giallorosso parla del suo esordio da incubo e non solo. Nel mirino il club spagnolo dopo il caso Pallone d’Oro ...

Roma, perché Hummels non gioca: segreti e retroscena di un inizio difficile

(corrieredellosport.it)

Roma, perché Hummels non gioca? Se lo chiedono tutti, dentro e fuori Trigoria. Un campione del Mondo, un finalista di Champions (a maggio, non 10 anni fa), un ragazzo che va sì per i 36 anni ma ...

Roma, Hummels: “Sono contento di aver finalmente esordito”

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 183 Mats Hummels ha parlato prima della cerimonia del Pallone d’Oro sul suo esordio e sulla situazione della Roma: “Sono contento. I tifosi hanno ragione”. Il centrale tedesco arrivat ...

Hummels ai tifosi della Roma dopo il mancato esordio: "Non so perché non gioco"

(tuttomercatoweb.com)

Nella serata di ieri, dopo il successo della Roma contro la Dinamo Kiev in Europa League, il difensore giallorosso Mats Hummels si è concesso alcune ore in giro per la Capitale, nello specifico a ...