Giappone e Unione Europea hanno firmato a Tokyo un nuovo partenariato di sicurezza e difesa, che il capo della Politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha salutato come un passo storico e tempestivo. Borrell e il suo omologo Giapponese Takeshi Iwaya hanno annunciato il patto, che entrerà in vigore a gennaio e che, secondo i media locali, include più esercitazioni militari congiunte, dialogo ad alto livello e cooperazione nel settore della difesa.

Giappone e Ue firmano un nuovo patto di sicurezza e difesa

Giappone e Unione Europea hanno firmato a Tokyo un nuovo partenariato di sicurezza e difesa, che il capo della Politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha salutato come un passo storico e tempestivo.

In Giappone dopo il voto il governo è un rebus

Non è riuscita la scommessa del nuovo primo ministro e leader del Partito Liberaldemocratico (Pld), Shigeru Ishiba, che ha convocato il voto anticipato. Cosa succede ora ...

Borrell, 'con Tokyo e Seul apriamo nuovo capitolo nei rapporti'

L'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica Estera Josep Borrell, si recherà in Giappone e nella Repubblica di Corea dal primo al 4 novembre. (ANSA) ...

Giappone, le conseguenze del crollo del partito di governo sul sistema di alleanze in Asia

In Giappone, il Partito liberaldemocratico del premier Ishiba ha perso la maggioranza alle ultime elezioni. Una incertezza che, alla vigilia delle Presidenziali Usa, si ripercuote sulla rete di allean ...