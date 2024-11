Floridia: “L’obiettivo è far rinnamorare i cittadini del servizio pubblico” (Di venerdì 1 novembre 2024) ROMA – “L’obiettivo non è solo quello di fare una riforma che sia il più trasversale possibile, ma anche far rinnamorare i cittadini del servizio pubblico”. Lo ha affermato la presidente della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Barbara Floridia, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Cambiare il servizio pubblico: ma come?”. Alla vigilia degli Stati Generali della Rai, la presidente della Commissione di Vigilanza ha spiegato che “per quanto ci riguarda è importantissimo liberare la Rai dei partiti. Perché se non la si liberasse, finirebbe per essere irrilevante in questo sistema digitale. Deve essere libera di operare. Abbiamo smesso di fidarci del servizio pubblico e questo per me è un grande danno per i cittadini. Lopinionista.it - Floridia: “L’obiettivo è far rinnamorare i cittadini del servizio pubblico” Leggi tutto su Lopinionista.it (Di venerdì 1 novembre 2024) ROMA – “non è solo quello di fare una riforma che sia il più trasversale possibile, ma anche fardel”. Lo ha affermato la presidente della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Barbara, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Cambiare il: ma come?”. Alla vigilia degli Stati Generali della Rai, la presidente della Commissione di Vigilanza ha spiegato che “per quanto ci riguarda è importantissimo liberare la Rai dei partiti. Perché se non la si liberasse, finirebbe per essere irrilevante in questo sistema digitale. Deve essere libera di operare. Abbiamo smesso di fidarci dele questo per me è un grande danno per i

