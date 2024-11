Ilfattoquotidiano.it - “È finita, mi sono scavato la fossa”: il disastroso epilogo di Santino ad “Affari Tuoi”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Non proprio una gara fortunata per, pacchista della regione Lazio, che ha giocato nella puntata ditrasmessa mercoledì 30 ottobre. Ad accompagnarlo c’è sua figlia Elisa, a cui dedica uno splendido complimento: “È la mia principessa. A casa c’è mio figlio Marco e mia moglie Silvia”, spiega il concorrente a Stefano De Martino. L’uomo parte subito alla riscossa ma s’imbatte nel pacco da 300 mila euro già durante i primi sei tiri. La prima offerta del dottore è da 30 mila euro, ma viene spedita al tritadocumenti. I tre tiri successivipositivi per il concorrente, che festeggia vedendo eliminati i pacchi da 200 euro, 5 mila euro e 500 euro. Una festa che, però, il dottore tenta di spegnere con una seconda offerta, questa volta più alta, da 39 mila euro. Ma anche in questo casorifiuta.