Terzotemponapoli.com - Conte in conferenza: ”Dico sempre ‘lavori in corso’, non puoi in 4 mesi aver trasmesso tutto”

(Terzotemponapoli.com - venerdì 1 novembre 2024): “Tifosi sognino, ma serve percorso, non esistono salti multipli! Atalanta è un esempio! Rose Champions più strutturate della nostra. Su Lobo e Gilmour” Antonio, in vista della partita contro l’Atalanta ha parlato nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue dichiarazioni: Dopo la grande vittoria col Milan, secondoc’è un’insidia mentale con l’Atalanta? “C’è un’insidia perché è una squadra forte, che ha vinto l’Europa League battendo il Bayer Leverkusen che non so quante partite aveva di imbattibilità. E’ in Champions da anni, è una squadra che oggi va annoverata tra quelle forti, senza dubbio. Merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario ed ho grande stima di Gian Piero che è stato anche mio allenatore.