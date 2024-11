Zonawrestling.net - CJ Perry lascia intendere una reunion televisiva con Miro dopo la recente separazione matrimoniale

(Di venerdì 1 novembre 2024) All’inizio di quest’anno, CJha confermato che il suo periodo in AEW era giunto al termineil debutto nella promotion a fine 2023. Lanon è ancora riemersa nel mondo del pro wrestling, ma un post sui social media di questa settimana ha scatenato la speculazione di unatra lei e. Di nuovo insieme? Vestita da Tiffany della serie Child’s Play, CJ ha condiviso un video su Instagram in cui cerca di “resuscitare” Rusev, il personaggio cheha interpretato per anni in WWE. Laha anche parlato con accento russo, un cenno al suo ruolo di Lana nella compagnia, e ha chiesto ai fan se volessero vederli di nuovo insieme in TV. Questo filmato è sicuramente interessante per la, che si è separata daall’inizio dell’anno. La coppia si era sposata nel 2016 e nel video lei si riferisce al bulgaro come al suo ex marito.