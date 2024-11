Caso dossier, introvabile il presunto hacker del gruppo: “Forse è latitante”. Gallo: “L’ex agente segreto Mancini fa parte della banda di Roma” (Di venerdì 1 novembre 2024) È irrintracciabile, Forse “latitante” Gabriele Pegoraro, ingegnere vicentino indagato dalla Procura di Milano come uno dei membri della presunta associazione a delinquere dedita al dossieraggio. Pegoraro, 48 anni, è azionista e “chief innovation officer” della Bitcorp, società che fornisce servizi di intercettazione anche alla Procura del capoluogo lombardo, e collaborava dall’esterno con la Equalize, srl con sede in via Pattari (dietro il Duomo) al centro, secondo gli inquirenti, della rete di spionaggio illegale. A quanto affermano all’agenzia LaPresse due fonti inquirenti, l’uomo è “introvabile da tempo, nessuno sa dove sia”: per ottenere il suo arresto e la custodia ai domiciliari il pm Francesco De Tommasi ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame, dopo che il gip lo aveva negato per mancanza delle esigenze cautelari. Ilfattoquotidiano.it - Caso dossier, introvabile il presunto hacker del gruppo: “Forse è latitante”. Gallo: “L’ex agente segreto Mancini fa parte della banda di Roma” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 1 novembre 2024) È irrintracciabile,” Gabriele Pegoraro, ingegnere vicentino indagato dalla Procura di Milano come uno dei membripresunta associazione a delinquere dedita alaggio. Pegoraro, 48 anni, è azionista e “chief innovation officer”Bitcorp, società che fornisce servizi di intercettazione anche alla Procura del capoluogo lombardo, e collaborava dall’esterno con la Equalize, srl con sede in via Pattari (dietro il Duomo) al centro, secondo gli inquirenti,rete di spionaggio illegale. A quanto affermano all’agenzia LaPresse due fonti inquirenti, l’uomo è “da tempo, nessuno sa dove sia”: per ottenere il suo arresto e la custodia ai domiciliari il pm Francesco De Tommasi ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame, dopo che il gip lo aveva negato per mancanza delle esigenze cautelari.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ilhacker del gruppo: “Non si sa dove sia, forse è latitante”;ilhacker del gruppo | Non si sa dove sia forse è latitante I pm hanno fatto ricorso per il suo arresto; Cadono parti di un cornicione della chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria a Roma, ferito un 55enne; MotoGp e catastrofe climatica, Bagnaia: "Non sono disposto a correre a Valencia. Anche a costo di perdere il Mondiale"; Giuseppe Corona, divieto di dimora in Sicilia per il "re del...; Scope, cibo e acqua: migliaia di persone raggiungono le aree...; Approfondisci 🔍

Caso dossier, introvabile il presunto hacker del gruppo: “Non si sa dove sia, forse è latitante”. I pm hanno fatto ricorso per il suo arresto

(ilfattoquotidiano.it)

È irrintracciabile, forse “latitante” Gabriele Pegoraro, ingegnere vicentino indagato dalla Procura di Milano come uno dei membri della presunta associazione a delinquere dedita al dossieraggio. Pegor ...

Caso dossieraggi, cosa non torna negli accessi sul figlio di La Russa: “Voglio sapere chi ha ordinato quella ricerca”

(msn.com)

Tra le incognite, una riguarda il dossier sulla famiglia di Ignazio La Russa. Tante le cose che non tornano, a partire dalla data del primo accesso, esattamente il giorno dopo il presunto stupro ...

Inchiesta dossier, il poliziotto: "Non sono riuscito a dire di no". Prime ammissioni

(iltempo.it)

Prime, sommarie ammissioni nell'affaire spioni di Milano. I quattro arrestati (ai domiciliari), accusati di far parte della presunta associazione ...

Chi sono le presunte vittime nel caso dossieraggi e hacker della Equilize Srl, da vip a politici

(fanpage.it)

Il caso Marcell Jacobs Anche il campione olimpico Marcell Jacobs, il suo manager, il suo allenatore e il suo nutrizionista sarebbero stati intercettati illegalmente dalla presunta associazione a ...