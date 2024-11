Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Juve Stabia: le probabili formazioni

Leggi tutto su Sport.periodicodaily.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.periodicodaily.com: Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due delle tre neoprdella scorsa stagione che stanno lottando per non abbandonare subito la cadetteria.si giocherà sabato 2 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio dei marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo l’avvio zoppicante, tipico per chi affronta una nuova categoria, i toscani hanno cambiato decisamente passo. La squadra di Calabro difatti non perde da cinque turni, cogliendo risultati importanti come il pareggio contro il Bari e il tris calato contro il Cittadella. Ipunti fin quì ottenuti sono 12, fuori dalla zona playout. I campani, anch’essi neopromossi, si sono invece adattati subito alla cadetteria navigando in pianta stabile nelle zone alte della classifica.