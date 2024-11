Liberoquotidiano.it - Campania: Avs, 'no alla legge elettorale Pd, basta capibastone'

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 nov (Adnkronos) - "In meritoproposta di sbarramento prevista nellaavanzata dal Pd nel Consiglio regionale della, esprimiamo la nostra totale contrarietà ". Lo dicono il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e del senatore Peppe De Cristofaro di Sinistra italiana, di Avs. "È inaccettabile il tentativo di far passare in fretta e furia un provvedimento che rischia di compromettere e comprimere la rappresentanza. Sembra, più che altro, un triste 'mercato delle vacche' e un regolamento di conti interno che troviamo indecoroso -proseguono-. Pur avendo raggiunto oltre il 7% alle ultime europee inAvs si batterà sempre per dare rappresentanza ai territori, ai cittadini e a tutte le identità culturali e politiche". "L'idea di realizzare unadeinon ci piace e non l'appoggeremo.