.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, c’è il Termoli

Leggi tutto su .com

(Di venerdì 1 novembre 2024) Decima giornata inD domenica 3 novembre alle 14.30: trasferta in Molise, poi il 6 novembre sarà Coppa Italia al Riviera contro la Samb, 1° Novembre 2024 – Rinfrancata dal successo contro la Civitanovese la, salita a quota 14 in classifica, rende visita domenica 3 novembre alle ore 14.30 al, che la insegue a 11, nella decima giornata diD. Si gioca allo stadio Cannarsa. Match non agevole contro una squadra che in casa soprattutto sa farsi rispettare anche se i precedenti sono favorevoli allache negli ultimi due campionati contro i molisani ha ottenuto tre vittorie ed un pareggio.