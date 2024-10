condannati rispettivamente a 78 e 59 anni di carcere per l'omicidio dell'attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro, Marielle Franco, e del suo autista, Anderson Gomes, avvenuto nel 2018. La sentenza è stata decisa da una giuria popolare del 4° Tribunale della Giuria di Rio de Janeiro. I due hanno patteggiato con la Polizia federale e Lessa ha confessato di essere stato l'autore degli spari che hanno ucciso Marielle, mentre Élcio era alla guida dell'auto. Oltre a confessare il duplice omicidio, Lessa ha indicato nei fratelli Chiquinho e Domingos Brazão, due politici di Rio, i mandanti e che il movente sarebbe legato a conflitti per dei terreni. Quotidiano.net - Brasile, assassini di Marielle Franco condannati a 78 e 59 anni Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Gli ex agenti di polizia Ronnie Lessa ed Élcio Queiroz sono statirispettivamente a 78 e 59di carcere per l'omicidio dell'attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro,, e del suo autista, Anderson Gomes, avvenuto nel 2018. La sentenza è stata decisa da una giuria popolare del 4° Tribunale della Giuria di Rio de Janeiro. I due hanno patteggiato con la Polizia federale e Lessa ha confessato di essere stato l'autore degli spari che hanno ucciso, mentre Élcio era alla guida dell'auto. Oltre a confessare il duplice omicidio, Lessa ha indicato nei fratelli Chiquinho e Domingos Brazão, due politici di Rio, i mandanti e che il movente sarebbe legato a conflitti per dei terreni.

Brasile, assassini di Marielle Franco condannati a 78 e 59 anni

Gli ex agenti di polizia Ronnie Lessa ed Élcio Queiroz sono stati condannati rispettivamente a 78 e 59 anni di carcere per l'omicidio dell'attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro, Marielle ...

Brasile, al via il processo agli assassini di Marielle Franco

Rio de Janeiro, 31 ott. (askanews) – Parenti e sostenitori della consigliera comunale Marielle Franco e del suo autista, Anderson Gomes, protestano di fronte al tribunale di giustizia mentre i loro pr ...

Comincia in Brasile il processo per l’omicidio dell’attivista Marielle Franco

Il 30 ottobre si è aperto a Rio de Janeiro, in Brasile, il processo agli autori dell’omicidio della consigliera comunale e attivista femminista Marielle Franco, avvenuto nel 2018. Leggi ...

Brasile, omicidio Marielle Franco: al via processo a 2 ex poliziotti

Al via in Brasile il processo a carico di 2 ex poliziotti ... dopo la sua morte Conosciuta universalmente con il suo nome di battesimo, Marielle Franco, la consigliera assassinata era cresciuta in una ...