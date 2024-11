American Speed | Tom Holland e Austin Butler nel cast del film Amazon - Amazon MGM Studios si è aggiudicato i diritti di American Speed, un film che vedrà tra i protagonisti Tom Holland e Austin Butler. Deadline ha riferito che il colosso hollywoodiano si è aggiudicato un’asta milionaria battendo una serie di studios agguerritissimi. Il film American Speed è stato affidato al produttore premio Oscar Charles Roven (Oppenheimer) che produrrà con la sua Atlas Entertainment insieme a RD Whittington e Douglas Banker. Come già anticipato, nel pacchetto acquistato da Amazon sono presenti due attori di grande talento quali Tom Holland e Austin Butler. Universalmovies.it - American Speed | Tom Holland e Austin Butler nel cast del film Amazon Leggi tutto su Universalmovies.it (Universalmovies.it - venerdì 1 novembre 2024)MGM Studios si è aggiudicato i diritti di, unche vedrà tra i protagonisti Tom. Deadline ha riferito che il colosso hollywoodiano si è aggiudicato un’asta milionaria battendo una serie di studios agguerritissimi. Ilè stato affidato al produttore premio Oscar Charles Roven (Oppenheimer) che produrrà con la sua Atlas Entertainment insieme a RD Whittington e Douglas Banker. Come già anticipato, nel pacchetto acquistato dasono presenti due attori di grande talento quali Tom

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e Austin Butler protagonisti die Austin Butler insieme per un nuovo film di rapine?;, i critici demoliscono il suo Romeo e Giulietta: "Poco carismatico", "dimenticabile"; Spider-Man 4: Peter Parker avrà un ruolo di secondo piano nel film [RUMOR]; ‘Spider-Man 4’:finally conferma il film Marvel;, non solo Spider-Man e Avengers: tutti gli 8 prossimi nuovi film in arrivo; Approfondisci 🔍

Tom Holland & Austin Butler to Star in Amazon's American Speed

(msn.com)

Amazon MGM Studios has just landed American Speed, a project with two of this generation's biggest stars, Tom Holland and Austin Butler, attached to star. American Hustle and Oppenheimer producer ...

Amazon MGM Studios Lands Package ‘American Speed’ Starring Tom Holland And Austin Butler

(msn.com)

EXCLUSIVE: Following a highly competitive auction, Amazon MGM Studios has landed American Speed, a package with Tom Holland and Austin Butler attached to star. Academy Award-winning producer Charles ...

Tom Holland, Austin Butler's Race Car-Focused ‘American Speed' Lands at Amazon MGM

(msn.com)

A feature project starring Tom Holland and Austin Butler is revving up for Amazon MGM Studios. The studio has landed a package for American Speed with the two actors attached to star. Charles Roven ...

Tom Holland ha accettato il film di Christopher Nolan alla cieca: "È come quando mi chiamarono per Spider-Man"

(msn.com)

Ospite di Good Morning America, Tom Holland - in estate sul set di Spider-Man 4 - ha rivelato la sua reazione quando Christopher Nolan lo ha chiamato per dirgli che lo voleva sul suo prossimo film. Sì ...