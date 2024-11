Unlimitednews.it - Al Boat Show di Fort Lauderdale il 65^ Salone Nautico di Genova

(Unlimitednews.it - venerdì 1 novembre 2024)- ROMA (ITALPRESS) – La grande nautica italiana torna aper il2024 – Flibs per lanciare la 65ma edizione deldi(18-23 settembre 2025) e spiegare il bello, ben fatto e tecnologicamente all’avanguardia che rende le imbarcazioni Made in Italy le più vendute al mondo.Per celebrare ilal Flibs si è scelta la formula dell’evento conviviale e di business, con una doppia iniziativa organizzata dall’Italian Trade Agency Miami (Ufficio competente settorialmente per la nautica in Usa). E’ stata ancora una volta l’occasione per consolidare lae partecipazione italiana, con 18 aziende presenti nella vetrina nautica più importante degli Stati Uniti.