Lettera43.it - A Valencia oltre 360 mila ancora senza acqua potabile: cresce l’emergenza

Leggi tutto su Lettera43.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lettera43.it: A tre giorni dalla catastrofe provocata da Dana nella regione dicontinuanososta le ricerche dei dispersi, il cui numero restaimprecisato.resta alta dopo che circa 366abitanti di una ventina di municipi sonoe 50elettricità. Per la mancanza dia causa delle condotte scoppiate per l’inondazione, in alcuni comuni non è possibile procedere con la pulizia del fango, che nel frattempo si è seccato. Altri 500 soldati si uniranno agli1.200 impegnati nelnella regione dove La priorità è garantire alle popolazioni colpite beni di prima necessità, come, cibo e medicine. In arrivo anche il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska. Abitanti dicamminano nel fango (Getty Images).