Viaggio alla scoperta di Federico da Montefeltro tra storia, sapori e calcio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Siamo partiti alle 15:50 e siamo entrati in autostrada alle 16:05. Abbiamo trovato solo un breve rallentamento e siamo arrivati al casello alle 18:00 precise. Trovato parcheggio, ci siamo incamminati a piedi nella zona ZTL di Carpi. Intorno alle 18:25 abbiamo trovato aperto un locale tra rosticceria, ristorante e gastronomia, che avrebbe aperto ufficialmente alle 18:30. Abbiamo ordinato tortelli alla Vecchia Modena, tortellini alla panna e tortellini in brodo, preceduti da un antipasto di salumi e polpette di carne e spinaci. Abbiamo scelto di accompagnare il tutto con un vino chiamato “Federico dal Naso Adunco”, prodotto dalla Tenuta Pandolfa di Fiumana, vicino a Predappio, con una gradazione di 13,5°. Ma chi era questo Federico dal “naso adunco”? Federico da Montefeltro, nato nel 1422, era figlio illegittimo del Conte Guidantonio di Urbino e di una cortigiana sconosciuta. Lortica.it - Viaggio alla scoperta di Federico da Montefeltro tra storia, sapori e calcio Leggi tutto 📰 Lortica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Siamo partiti alle 15:50 e siamo entrati in autostrada alle 16:05. Abbiamo trovato solo un breve rallentamento e siamo arrivati al casello alle 18:00 precise. Trovato parcheggio, ci siamo incamminati a piedi nella zona ZTL di Carpi. Intorno alle 18:25 abbiamo trovato aperto un locale tra rosticceria, ristorante e gastronomia, che avrebbe aperto ufficialmente alle 18:30. Abbiamo ordinato tortelliVecchia Modena, tortellinipanna e tortellini in brodo, preceduti da un antipasto di salumi e polpette di carne e spinaci. Abbiamo scelto di accompagnare il tutto con un vino chiamato “dal Naso Adunco”, prodotto dTenuta Pandolfa di Fiumana, vicino a Predappio, con una gradazione di 13,5°. Ma chi era questodal “naso adunco”?da, nato nel 1422, era figlio illegittimo del Conte Guidantonio di Urbino e di una cortigiana sconosciuta.

