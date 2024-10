Urbino | licenziato prof assenteista da 21 anni non dovrà però restituire gli stipendi e riceverà la pensione

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Mi hanno sempre boicottato, e non ho nemmeno un computer di servizio. Allora ho capito che non mi lasciavano fare niente e ho preso atto”. E’ quel che un ricercatore 62enne di Montecopiolo, nel riminese, ha dichiarato a Il Resto del Carlino quando è stato avviato, lo scorso giugno, il procedimento nei suoi confronti. Procedimento che si è concluso martedì con il licenziamento deciso dall’Università diper assenteismo. Secondo quel che è stato affermato dall’Ateneo, il docente, assunto nel 1997, dal 2003 non ha mai firmato una ricerca. Il suo contratto gli permetteva di lavorare anche a casa ma comunque di produrre qualcosa. Dopo due decenni fino il nuovo rettore Giorgio Calcagnini ha scoperto una decina di ricercatori distratti, e tra loro spiccava il nome delessore di chimica.