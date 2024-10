Una targa per Luigi Petroselli a Pianoscarano: ok del consiglio comunale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un targa per commemorare Luigi Petroselli, sindaco comunista di Roma e figura di spicco della politica italiana, certamente tra i figli più illustri della Città di Viterbo. Il consiglio comunale ha accettato all'unanimità la proposta del Partito democratico di apporre una targa commemorativa Viterbotoday.it - Una targa per Luigi Petroselli a Pianoscarano: ok del consiglio comunale Leggi tutto 📰 Viterbotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unper commemorare, sindaco comunista di Roma e figura di spicco della politica italiana, certamente tra i figli più illustri della Città di Viterbo. Ilha accettato all'unanimità la proposta del Partito democratico di apporre unacommemorativa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Unaa Pianoscarano per commemorare; Sede sovrintendenza Etruria Meridionale a palazzo Farnese, ma quando?; Municipio XI: sala consiliare intitolata a; Consiglio comunale, martedì 29 ottobre la prossima seduta; Intitolata una piazza di Furci all’ex sindaco di Roma; Soprintendenza, il rebus sulla sede di Viterbo; Approfondisci 🔍

Soprintendenza, il rebus sulla sede di Viterbo

(civonline.it)

Nessuna cancellazione dell’ente, gli uffici potrebbero essere allocati a palazzo Farnese. Via libera dal consiglio allo svincolo del semianello per S. Barbara e al bilancio consolidato ...

Domattina consiglio comunale di Viterbo

(newtuscia.it)

NewTuscia – VITERBO – Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, in prima convocazione, martedì 29 ottobre alle ore 9,30 nella consueta sala di Palazzo dei Priori, per la trattazione dei s ...

In ricordo di Luigi Petroselli a 43 anni dalla scomparsa

(newtuscia.it)

NewTuscia – VITERBO – Luigi Petroselli morì all’improvviso il 7 ottobre 1981, al termine di un accorato intervento al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, in via delle ...

L'anagrafe più pazza del mondo: la "signora" Vita Mala abita negli uffici del Comune di Roma

(msn.com)

L’ultimo esempio? La “signora” Vita Mala comunica di alloggiare in via Luigi Petroselli 50 (codice di avviamento postale 00186), ovvero gli uffici centrali dell’anagrafe capitolina.