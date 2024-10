Una comunità in lutto: i funerali di Emanuele Tufano nella Basilica di Santa Maria della Sanità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un striscione toccante esposto all’esterno della Basilica di Santa Maria della Sanità accompagna i funerali di Emanuele Tufano, un ragazzo di soli 15 anni brutalmente ucciso a Napoli. La scritta “Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore. Manu vive” rappresenta un messaggio di amore e ricordo, mentre il quartiere si unisce nel dolore per una vita spezzata. La cerimonia funebre e la presenza del vescovo I funerali, officiati dall’Arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, si svolgono in un’atmosfera di grande commozione. La Basilica è addobbata con palloncini bianchi, simbolo di pace e sofferenza. Familiari, amici e residenti del rione Sanità si radunano per rendere omaggio a Emanuele, un giovane il cui futuro è stato tragicamente interrotto. Gaeta.it - Una comunità in lutto: i funerali di Emanuele Tufano nella Basilica di Santa Maria della Sanità Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un striscione toccante esposto all’esternodiaccompagna idi, un ragazzo di soli 15 anni brutalmente ucciso a Napoli. La scritta “Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore. Manu vive” rappresenta un messaggio di amore e ricordo, mentre il quartiere si unisce nel dolore per una vita spezzata. La cerimonia funebre e la presenza del vescovo I, officiati dall’Arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, si svolgono in un’atmosfera di grande commozione. Laè addobbata con palloncini bianchi, simbolo di pace e sofferenza. Familiari, amici e residenti del rionesi radunano per rendere omaggio a, un giovane il cui futuro è stato tragicamente interrotto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Una comunità in: idiTufano nella Basilica di Santa Maria della Sanità; Diocesi e comunità di Tuglie e Nardò in: si è spento donPasanisi; Si schianta con lo scooter,Miolli muore a 32 anni: ancora una Valva (Salerno); A Sennori l’ultimo saluto a, ilpiomba sulla festa per San Basilio; Morto il maestro di apnea. Stefano Della Fortuna; Bassano Romano – Morte Giorgio Calcagni, il sindaco Maggi: “Saràcittadino”; Approfondisci 🔍

La comunità si riunirà il 31 ottobre nella Chiesa di Santa Maria alla Sanità per dare l’ultimo saluto al giovane

(41esimoparallelo.it)

Si terrà domani, 31 ottobre, alle ore 16 il funerale di Emanuele Tufano, il quindicenne tragicamente ucciso il 24 ottobre ...

La mamma dell’amico di Emanuele Tufano: “Salvate mio figlio, chiudetelo in comunità”

(msn.com)

La madre di uno dei minorenni feriti nella sparatoria in cui è stato ucciso Emanuele Tufano ha pubblicato un appello sui social, sostenendo di avere più ...

Si terranno domani i funerali di Emanuele Tufano, il 15enne morto in una sparatoria

(ilmeridianonews.it)

Ad accompagnare il giovane nel suo ultimo viaggio, ci sarà la comunità del Rione Sanità, dove il ragazzo risiedeva ...

Folla al funerale di Emanuele Tufano a Napoli, il nonno: “Era nel posto sbagliato nel momento sbagliato”

(internapoli.it)

Alle 16 l’ultimo saluto ad Emanuele Tufano, il quindicenne ucciso giovedì scorso da un colpo di pistola alla schiena, rimasto ancora oggi senza colpevole. I funerali del ragazzo, sul cui corpo è stata ...