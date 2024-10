The Family Plan | Apple annuncia il sequel del film (Di giovedì 31 ottobre 2024) Apple Original films ha annunciato ieri lo sviluppo del sequel di The Family Plan, la commedia familiare con protagonista Mark Wahlberg. Le avventure della famiglia Morgan torneranno presto a deliziare il pubblico di Apple TV+. L’annuncio dello sviluppo del sequel è stato ufficializzato attraverso un breve comunicato stampa. Mark Wahlberg tornerà sia come interprete principale che come produttore, così tornerà il regista Simon Cellan Jones. “Sono elettrizzato all’idea di tornare a vestire i panni di Dan Morgan insieme ai miei brillanti co-protagonisti e insieme a Simon e David“, ha dichiarato il produttore e attore Mark Wahlberg. “Realizzare “The Family Plan” e vederlo diventare un successo immediato apprezzato dal pubblico di tutto mondo è stato incredibilmente gratificante. Universalmovies.it - The Family Plan | Apple annuncia il sequel del film Leggi tutto 📰 Universalmovies.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Originals hato ieri lo sviluppo deldi The, la commedia familiare con protagonista Mark Wahlberg. Le avventure della famiglia Morgan torneranno presto a deliziare il pubblico diTV+. L’annuncio dello sviluppo delè stato ufficializzato attraverso un breve comunicato stampa. Mark Wahlberg tornerà sia come interprete principale che come produttore, così tornerà il regista Simon Cellan Jones. “Sono elettrizzato all’idea di tornare a vestire i panni di Dan Morgan insieme ai miei brillanti co-protagonisti e insieme a Simon e David“, ha dichiarato il produttore e attore Mark Wahlberg. “Realizzare “The” e vederlo diventare un successo immediato apprezzato dal pubblico di tutto mondo è stato incredibilmente gratificante.

The Family Plan avrà un sequel

David Coggeshall, lo sceneggiatore del primo film, è tornato a scrivere il sequel di The Family Plan che si svolge in Europa, dove Dan ha organizzato la vacanza di Natale perfetta per i Morgan, ma ...

The Family Plan, la commedia Apple TV+ avrà un sequel: svelati già i primi dettagli della trama

La famiglia Morgan tornerà presto su Apple TV+ con una nuova imperdibile avventura: la comedy di successo The Family Plan avrà un sequel!

“The Family Plan”, Apple TV+ annuncia il sequel della action comedy con Mark Whalberg

Il sequel di “The Family Plan”, un film Apple Original prodotto da Skydance Media, sarà diretto da Simon Cellan Jones con David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger che produrranno per Skydance, ...

Mark Wahlberg & Michelle Monaghan Returning For Apple/Skydance Sequel To ‘The Family Plan’

A 'The Family Plan' sequel with Mark Wahlberg, Michelle Monaghan and more returning is in the works from Apple and Skydance.