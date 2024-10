Sulla nomina del nuovo amministratore Ops Chieti anche la Lega polemizza: "Ancora incarichi a politici non rieletti" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sulla nomina del nuovo amministratore Ops Chieti, nella persona dell'ex parlamentare Camillo D'Alessandro, anche la Lega ha da ridire."Prosegue l'infelice tradizione della presidenza, guidata da Francesco Menna, di assegnare incarichi a politici non eletti e in cerca di ruoli. Un altro caso è Chietitoday.it - Sulla nomina del nuovo amministratore Ops Chieti anche la Lega polemizza: "Ancora incarichi a politici non rieletti" Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)delOps, nella persona dell'ex parlamentare Camillo D'Alessandro,laha da ridire."Prosegue l'infelice tradizione della presidenza, guidata da Francesco Menna, di assegnarenon eletti e in cerca di ruoli. Un altro caso è

Nomina D’Alessandro, Lega: “Ancora incarichi a politici non eletti”

La nomina del nuovo amministratore della Ops Chieti non è piaciuta alla Lega Abruzzo. "Con la nomina dell’ex parlamentare Camillo D'Alessandro ad amministratore unico della Ops - Organizzazione serviz ...

Chieti. Camillo D’Alessandro, commercialista e revisore contabile, è il nuovo amministratore unico della OPS spa. D’Alessandro, 48 anni, laureato in ...

CHIETI – Camillo D’Alessandro, segretario regionale di Italia Viva, ed ex consigliere regionale e parlamentare del Pd, commercialista e revisore contabile, è il nuovo amministratore unico della Organi ...

