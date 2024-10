Sicurezza stradale, presentato al Senato il Rapporto DEKRA 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Rapporto DEKRA sulla Sicurezza stradale 2024 ha l'obiettivo di migliorare la Sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti sulle strade Ilgiornale.it - Sicurezza stradale, presentato al Senato il Rapporto DEKRA 2024 Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilsullaha l'obiettivo di migliorare lae ridurre il numero di incidenti sulle strade

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Laspiegata ai giovani, al via 'La strada per andare lontano';alla Camera il cortometraggio “Per sempre insieme”; VICENZA |2023-2024, IN CITTA’ 2 INCIDENTI E 1 FERITO OGNI GIORNO;il Piano di educazionerivolto agli studenti; Jean Todt presenta a Sarajevo la campagna mondiale Onu sulla, lo spot di ANAS premiato al Giffoni Film Festival; Approfondisci 🔍

Settimana della sicurezza dei bambini in auto: Unasca promuove la protezione dei più piccoli

(ilsole24ore.com)

La protezione dei bambini al centro delle iniziative di Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica ...

Sicurezza stradale: al via 12 iniziative rivolte a studenti e over 65

(luccaindiretta.it)

L'iniziativa rientra nel Piano per l'azzeramento dei morti e dei feriti gravi su strada nel 2050 e una riduzione del 50% già nel 2030 ...

Più sicurezza sulle strade. Motorizzazione, Aci e scuole guida uniscono le forze per l’educazione

(msn.com)

Una serie di iniziative da ottobre a dicembre nelle province di Lucca e Pisa per promuovere e incentivare la sicurezza e l’educazione stradale a partire dai bambini e dalle scuole .

Presentato programma di iniziative nel nome della sicurezza e l’educazione stradale

(noitv.it)

Il tavolo collaborativo vede protagoniste Motorizzazione civile di Lucca, Aci Lucca, Confarca e Unasca. Appuntamento da ottobre a dicembre 2024.