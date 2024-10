“Scuole al Museo”, visite guidate e laboratori nella Pinacoteca metropolitana (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” apre le sue porte alle Scuole. Martedì 5 novembre, dalle ore 9.00, con la visita di due scolaresche, prende il via il progetto “Scuole al Museo” promosso dal Servizio Beni Culturali della Città metropolitana di Bari, finalizzato a promuovere una Baritoday.it - “Scuole al Museo”, visite guidate e laboratori nella Pinacoteca metropolitana Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La“Corrado Giaquinto” apre le sue porte alle. Martedì 5 novembre, dalle ore 9.00, con la visita di due scolaresche, prende il via il progetto “al” promosso dal Servizio Beni Culturali della Cittàdi Bari, finalizzato a promuovere una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: AL CIVICO DI CARIATI RIPARTE IL PROGRAMMA “LEAL”:GUIDATE, PERCORSI, LABORATORI – cariatinet.it; Bari – “al”:guidate e laboratori nella Pinacoteca metropolitana; Al via Ecomondo Off: incontri, mostre eguidate pere cittadini; Al via Ecomondo Off: incontri, mostre eguidate pere cittadini;gratuite per ledi tutta Italia alGAMPS. Dalla Paleontologia all'Intelligenza Artificiale; Progetti educativi -; Approfondisci 🔍

“Scuole al Museo”: visite guidate e laboratori nella Pinacoteca metropolitana

(ilikepuglia.it)

Le visite guidate e le attività di laboratorio, a cura dell’associazione culturale “Mamamma”, coinvolgeranno i partecipanti fra le sale del museo in una esperienza plurisensoriale finalizzata a ...

AL CIVICO DI CARIATI RIPARTE IL PROGRAMMA “LE SCUOLE AL MUSEO”: VISITE GUIDATE, PERCORSI, LABORATORI

(sibarinet.it)

Prevista anche quest’anno forte affluenza di alunni e studenti di ogni ordine di scuola. … Con la visita guidata alle classi terze della locale primaria “Giovanni di Napoli”, riparte, il prossimo 21 n ...

“Percorsi di archeologia”: proseguono le visite tematiche gratuite al Museo civico

(msn.com)

Prosegue il ciclo di visite tematiche gratuite dal titolo “Percorsi di archeologia”, organizzate presso il Museo civico di Rieti, nella... Articolo completo: “Percorsi di archeologia”: proseguono le v ...

Reggio Calabria, Educational tour al Museo diocesano riservato agli insegnanti

(strettoweb.com)

Visite guidate (Museo diocesano ... la meraviglia e lo stupore. Alla Scuola Primaria sono rivolte attività a tema quali ‘Elio e Bacolo e il viaggio nella memoria perduta’, Che santo è?’, ‘Cruciverba ...