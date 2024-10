Scoperto tassista abusivo, multa di 25mila euro e auto confiscata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Stava facendo salire a bordo alcuni turisti quando gli agenti, che avevano ricevuto una segnalazione, hanno deciso di fermarlo per un controllo. I loro sospetti hanno trovato subito un riscontro. Quel tassista non aveva alcuna licenza per operare. È stato Scoperto e sanzionato nei giorni Veneziatoday.it - Scoperto tassista abusivo, multa di 25mila euro e auto confiscata Leggi tutto 📰 Veneziatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Stava facendo salire a bordo alcuni turisti quando gli agenti, che avevano ricevuto una segnalazione, hanno deciso di fermarlo per un controllo. I loro sospetti hanno trovato subito un riscontro. Quelnon aveva alcuna licenza per operare. È statoe sanzionato nei giorni

Tassista abusivo scoperto dalla Polizia, per lui multa da 5.000 euro e foglio di via

(leccenews24.it)

Il provvedimento del Questore alla luce anche dei suoi precedenti penali e di polizia. non potrà recarsi a Lecce per una durata di tre anni ...

Stangata al tassista abusivo: 5mila euro di multa e foglio di via per tre anni da Lecce

(lecceprima.it)

A tanto ammonta la multa, dopo essere stato fermato dagli ... In sostanza, era lì nelle vesti di tassista. Tassista abusivo. Così, sono scattati i verbali. Ben quattro le violazioni del codice ...

Lecce, fermato tassista abusivo: bandito dalla città per tre anni

(pianetalecce.it)

Il 55enne svolgeva abusivamente l'attività con una vettura che è risultava addirittura sospesa dalla circolazione ...

Salerno, mercato nero dei taxi abusivi a caccia di turisti: una corsa costa 30 euro

(ilmattino.it)

Concorrenza sleale e illecita. Tariffe che si aggirano tra i 25 e i 30 euro a comitiva. Ecco il mercato nero dei tassisti irregolari che sta dilagando silenzioso al riparo da ...