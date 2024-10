Risultato netto -678% a 351 milioni

Quotidiano.net - Risultato netto -67,8% a 351 milioni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Stmicroelectronics ha visto scendere i ricavi del 26,6% a 3.251di dollari e l'utiledi 351(-67,8%) con un utile per azione dopo la diluizione pari a 0,37 euro (-68,1%). Il gruppo prevede ricavi ancora in discesa. "Basandoci sull'attuale portafoglio ordini e visibilità della domanda, ci attendiamo un calo dei ricavi fra il quarto trimestre 2024 e il primo trimestre 2025 ben al di sopra della normale stagionalità ", ha indicato Jean-Marc Chery, presidente ceo di St dopo aver segnalasto che "I ricavi netti del terzo trimestre sono stati in linea con il punto intermedio della nostra guidance delle attività ".