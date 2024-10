Risultati e classifica Serie A Vola la Fiorentina

Risultati e la classifica della Serie A della decima giornata dopo Genoa-Fiorentina 0-1 Decima giornata Cagliari-Bologna 0-2, Lecce-Verona 1-0, Milan Napoli 0-2; Empoli-Inter 0-3, Venezia-Udinese 3-2, Atalanta-Monza 2-0, Juventus-Parma 2-2, Genoa-Fiorentina 0-1, Como-Lazio, Roma-Torino. classifica: Napoli 25, Inter 21, Atalanta, Fiorentina 19, Juventus 18, Lazio, Udinese 16, Milan, Torino 14, Bologna 12, Empoli 11, Roma 10, Verona, Como, Cagliari, Parma 9, Monza, Lecce, Venezia 8, Genoa 6. Leggi tutto su Ildenaro.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: Roma, 31 ott. (askanews) – Questi ie ladellaA della decima giornata dopo Genoa-0-1 Decima giornata Cagliari-Bologna 0-2, Lecce-Verona 1-0, Milan Napoli 0-2; Empoli-Inter 0-3, Venezia-Udinese 3-2, Atalanta-Monza 2-0, Juventus-Parma 2-2, Genoa-0-1, Como-Lazio, Roma-Torino.: Napoli 25, Inter 21, Atalanta,19, Juventus 18, Lazio, Udinese 16, Milan, Torino 14, Bologna 12, Empoli 11, Roma 10, Verona, Como, Cagliari, Parma 9, Monza, Lecce, Venezia 8, Genoa 6.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (10^ giornata, oggi 31 ottobre 2024)

Risultati Serie A, classifica: nei posticipi della decima giornata sono in campo anche Lazio e Roma, che vivono momenti diametralmente opposti.

Calcio, i risultati dei tre posticipi della decima giornata di Serie A

La Fiorentina risponde con Colpani, il cui tiro risulta però debole ... nella speranza di risalire in classifica. La Lazio continua la sua corsa trionfale, sconfiggendo il Como con un netto 5-1 nella ...

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: frena la Juventus! (30 ottobre 2024)

Risultati Serie A, classifica: nel mercoledì della decima giornata tornano in campo Inter e Juventus dopo lo spettacolare 4-4 di San Siro.

Risultati e classifica Serie A, Il Napoli vola a +7

