REAZIONE A CATENA 2025: FUORI PINO INSEGNO, LA RAI HA PROVINATO 3 CONDUTTRICI (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Rai avrebbe deciso di voltare pagina e cambiare la conduzione di REAZIONE a CATENA. FUORI PINO INSEGNO e dentro, forse, una donna visto che sono diverse quelle provinate. Parliamo di Carolina Rey, Rossella Brescia e Angela Rafanelli che, come svela il portale Dagospia, sono state provinate dalla Rai in vista dell'edizione 2025 del preserale di Rai1. Ai provini non hanno partecipato Corsi e Greco "forse in virtù della maggiore esperienza nel settore game". Tra gli uomini sono stati testati Flavio Montrucchio e Massimiliano Ossini.

