Prima l'accordo con il Libano poi quello a Gaza: la missione di Amos Hochstein (Di giovedì 31 ottobre 2024) Hezbollah, come ogni giorno, ha lanciato un attacco contro Israele, in direzione del nord e del centro del paese, causando la morte di 7 persone tra Metulla e il nord di Haifa. Ilfoglio.it - Prima l'accordo con il Libano poi quello a Gaza: la missione di Amos Hochstein Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Hezbollah, come ogni giorno, ha lanciato un attacco contro Israele, in direzione del nord e del centro del paese, causando la morte di 7 persone tra Metulla e il nord di Haifa.

Sul Libano, piccoli spiragli di cessate il fuoco. Su Gaza, Hamas boccia l'ipotesi di tregua breve

Non si arriverà nel giro di breve tempo ad un accordo ... ma anche in Libano, sostenendo che "la missione di Israele è stata compiuta”. L’attore che sembra avere maggiori speranze in un cessate il ...

Libano, il governo spera in un cessate il fuoco di sessanta giorni

Ha poi aggiunto che un’intesa dovrebbe arrivare “prima della fine del mese e prima del 5 novembre ... si contano oltre 45mila vittime. L’accordo con in Libano si fonderebbe sull’applicazione della ...

Spiragli di tregua su Gaza e Libano. Iran, risposta "prima del voto Usa"

Si lavora al cessate il fuoco. Israele ottimista. Qassem, nuovo leader di Hezbollah: "Le presidenziali avvicinano la svolta". E minaccia Bibi ...

Papa Francesco prima difende l'Unifil in Libano e poi chiede a Mosca di non bombardare i civili in Ucraina

La difesa stavolta, dopo quella fatta in passato a sostegno dell' Unrwa, l'agenzia dell'Onu presente a Gaza, è diretta all' Unifil, nel Libano del Sud, dove il contingente di peacekeeping in questi ...